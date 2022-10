துவரம் பருப்பு டெண்டரில் முறைகேடு இல்லை! பதறித் துடிக்கும் தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகம்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: துவரம் பருப்பு கொள்முதல் மற்றும் டெண்டரில் எல்லாம் வெளிப்படைத் தன்மையாகவே நடப்பதாக தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.

துவரம் பருப்பு கொள்முதல் தொடர்பாக நாளிதழ்களில் வெளியான செய்தி யூகத்தின் அடிப்படையில் அடிப்படை ஆதாரமற்றது என தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழக மேலாண்மை இயக்குநர் தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழக மேலாண்மை இயக்குநர் விடுத்துள்ள மறுப்பு அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது;

English summary

The Tamil Nadu Consumer Goods Trading Corporation has explained that everything is done transparently in the procurement and tendering of pulses.