என்னாச்சு.. தமிழகத்தில் திடீரென அதிகரித்த கொரோனா தொற்று.. சென்னை மீண்டும் டாப்.. என்ன காரணம்?

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இன்று 1,658 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கொரோனாவுக்கு மேலும் 29 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த 3 நாட்களாக கொரோனா குறைந்து வந்த நிலையில் இன்று கொரோனா பாதிப்பு வேகமாக அதிகரித்துள்ளது. சென்னையிலும் கொரோனா அதிகரித்து மீண்டும் முதலிடம் பிடித்து இருக்கிறது. தினசரி பாதிப்பில் கோவை இரண்டாம் இடத்துக்கு சென்றுள்ளது.

'ஷாக்..' ஒரு மாதத்திற்கு பின்னர்.. தலைநகர் சென்னையில் மீண்டும் 200ஐ கடந்த கொரோனா.. என்ன காரணம்?

English summary

1,658 people has been confirmed covid 19 in Tamil Nadu Corona Cases Today. Another 29 people were killed in the corona. In Tamil Nadu, corona has been declining for the last 3 days and today the incidence of corona has increased rapidly