எச்சரிக்கை.. சென்னையில் ஆயிரத்தை கடந்த கொரோனா! தமிழகத்தில் 2 ஆயிரத்தை தாண்டியது!

சென்னை: தமிழகத்தில் கடந்த 24 மணிநேரத்தில் 2,385 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதில் சென்னையில் மட்டும் கொரோனா பாதிப்பு 1000யை கடந்துள்ளது. இதனால் மக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.

தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது. தற்போது தினசரி பாதிப்பு 2000யை கடந்துள்ளது.

இதனால் முகக்கவசம் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. முகக்கவசம் அணியாதவர்களிடம் ரூ.500 அபராதம் விதிக்கப்படும். மேலும் பள்ளிகளில் மாணவர்கள் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

In the last 24 hours, 2,385 people have been infected with Corona in Tamil Nadu. In Chennai alone, the number of corona cases has crossed 1000.