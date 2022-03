வெயில் காலம் வந்துருச்சு..கூல் ட்ரிங்க்ஸ் குடிக்க போறீங்களா..கண்டிப்பாக இந்த டீடெய்ல் செக் பண்ணுங்க

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பொதுமக்கள் குளிர்பானங்களை கடைகளில் வாங்கும் பொழுது தயாரிப்பு தேதி, காலாவதி தேதி உள்ளிட்ட விபரங்கள் உள்ளதா எனவும், குறிப்பாக காலாவதி நாளை சரி பார்த்தே வாங்கி உபயோகிக்க வேண்டும் என தமிழக உணவு பாதுகாப்பு துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.

தமிழகத்தில் வழக்கத்திற்கு முன்னதாக தற்போது வெயில் காலம் ஆரம்பித்துள்ளது. பகல் நேரங்களில் அதிக வெயில் கொளுத்தி வரும் நிலையில் சாலைகளில் மக்கள் நடமாட்டம் குறைந்தே காணப்படுகிறது.

இதன் காரணமாக சாலைகளில் குளிபானங்கள், பழங்கள், பழச்சாறு வகைகளை விற்பனை செய்யும் கடைகள் முளைத்துள்ளன. வெளிநாட்டு குளிர்பாங்களை நாடிச்செல்லும் மக்களின் எண்ணிக்கையும் கணிசமாக உயந்துள்ளது.

The Tamil Nadu Food Safety Department has advised the public to buy and use soft drinks in stores with details including product date and expiration date, especially after expiration date.