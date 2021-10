மூன்றே நாள் தான்.. சூப்பர் உத்தரவு போட்ட தமிழக அரசு.. வீடு கட்டுவோரை மகிழ்ச்சிக்குள்ளாக்கிய அறிவிப்பு

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: நகர்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் இணையதளம் மூலம் கட்டிட அனுமதி அளிக்கப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. இது தொடர்பாக விரிவான வழிகாட்டி நெறிமுறைகளை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது. பொதுமக்கள் சமர்ப்பித்த ஆவணங்கள் சரியாக இருப்பின் 3 நாட்களுக்குள் அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நகராட்சி நிர்வாக இயக்குனர் பொன்னையா அனைத்து மாநகராட்சி, நகராட்சி, மண்டல இயக்குனர்களுக்கு சுற்றறிக்கை அனுப்பி உள்ளார்.

அந்த அறிக்கையில் அவர் கூறியிருப்பதாவது: ஒன்றிய, மாநில அரசின் கொள்கை முடிவுகளின்படி கட்டிட அனுமதி வழங்கும் நடைமுறையை எளிமைப்படுத்தவும், கட்டிட விண்ணப்பங்களின் மீது இறுதி முடிவு எடுத்துக்கொள்ளும் பரிசீலனைக்கான கால அளவினை குறைக்கவும், பொதுமக்கள் கட்டிட விண்ணப்பங்களையும், ஆவணங்களையும், உரிமம் கட்டணங்களையும் தங்களது இருப்பிடத்திலிருந்தே இணையதளம் வாயிலாக செலுத்திட மென்பொருள் உருவாக்கப்பட்டு அனைத்து பணிகளும் இணையதளம் வாயிலாக மட்டுமே மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.

English summary

The Government of Tamil Nadu has announced that building permits will be issued online in urban local bodies. The Government of Tamil Nadu has issued detailed guidelines in this regard. It has been informed that permission should be given within 3 days if the documents submitted by the public are correct.