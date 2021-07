தமிழ்நாடு.. தொழிற்சாலைகளில் பணியாற்றும் ஊழியர்கள் 2 டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்த வேண்டும்- சுகாதாரத்துறை

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழ்நாட்டில், தொழிற்சாலைகளில் பணிபுரியும் பணியாளர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினர் 2 தவணை தடுப்பூசிகளை செலுத்தியுள்ளார்களா என்பதை கண்காணிக்க வேண்டும் என சுகாதாரத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், தொழில் நிறுவனங்களுக்கு புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பொது சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.

பொது சுகாதாரத்துறை இயக்குனர் செல்வ விநாயகம் இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:

In Tamil Nadu, the health department has ordered to monitor whether factory workers and their families have been vaccinated with two doses.