பன்வாரிலால் மாதிரி செயல்படுவீர்களா? தமிழக அரசு செயல்பாடு எப்படி? சரமாரி கேள்விகள்.. ஆளுநர் பதில்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழ்நாட்டின் 26வது ஆளுநராக ஆர்.என்.ரவி இன்று பதவியேற்ற பிறகு செய்தியாளர்களின் பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார்.

ராஜ்பவனில் இன்று நடைபெற்ற பதவியேற்பு விழாவில் சென்னை ஹைகோர்ட் தலைமை நீதிபதி சஞ்சிப் பானர்ஜி பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.

இதன்பிறகு ராஜ்பவனில் செய்தியாளர் சந்திப்புக்கு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி ஏற்பாடு செய்திருந்தார். அப்போது நிருபர்கள் பல்வேறு கேள்விகளை முன் வைத்தனர்.

English summary

R.N.Ravi, who became the 26th Governor of Tamil Nadu today, answered various questions from the media. Former Governor Banwarilal Purohit visited districts and held review meetings. Governor Ravi, who was responding to questions on whether you would do the same and how the Government of Tamil Nadu is functioning, said, “I took office just a few minutes ago. So the next phase plans can only be revealed later. This is where the people's elected government takes place. Administration is the job of the state. The governor must act in accordance with the constitution. I will act with that in mind." he said.