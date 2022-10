சிவில் சர்வீஸ் தேர்வில் வெற்றிப்பெற வேண்டுமா? தமிழ்நாடு அரசின் பயிற்சி மையத்தில் சேர்வது எப்படி?

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: குடிமைப்பணி தேர்வில் பங்கேற்க உள்ள மாணவர்களுக்க தமிழ்நாட்டில் சென்னை, கோவை, மதுரை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருக்கும் பயிற்சி மையங்களில் இலவச பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் எதிர்வரும் 2023ம் ஆண்டு நடைபெற உள்ள UPSC தேர்வில் பங்கேற்க உள்ள மாணவர்களுக்கு அளிக்கப்பட உள்ள இலவச பயிற்சி குறித்து தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

இதில் பயிற்சி பெற விருப்பம் உள்ளவர்கள் எவ்வாறு விண்ணப்பிக்கலாம், அதற்கான நடைமுறை என்ன? உள்ளிட்ட தகவல்கள் இதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

அண்ணாமலைக்கு பெரிய புரட்சியாளர் என்று நினைப்பு.. ஆனா அவர் சும்மா காமெடி தான்! மாணிக்கம் தாகூர் பரபர

English summary

The Government of Tamil Nadu has released a notification regarding the free coaching to be provided to the students who are going to participate in the UPSC examination to be held in the year 2023. It contains information on how candidates can apply for training and the procedure for the same.