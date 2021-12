கொரோனாவால் உயிரிழந்தவர்களுக்கு கருணைத் தொகை - யாருக்கு எவ்வளவு அறிக்கை வெளியிட்ட மா.சுப்ரமணியன்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கொரோனா நோய்த் தொற்றால் பெற்றோர்கள் இரண்டு பேரையும் இழந்த குழந்தைகளுக்கு தலா ரூ.5 லட்சமும், ஒரு பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளுக்கு தலா ரூ.3 லட்சம் வீதமும் கருணை தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன் கூறியுள்ளார்.

கொரோனா இரண்டாவது அலை வீசியதால் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் கடந்த மே மாதத்தில் உயிரிழந்தனர். கொரோனாவால் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு நிவாரணத் தொகை வழங்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.

நிவாரண நிதி வழங்க வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும் இதுவரை வழங்கப்படவில்லை. எனவே கால தாமதம் செய்யாமல் கொரோனாவால் மரணமடைந்தவர்களுக்கு நிவாரணத்தொகை வழங்க வேண்டும் என்று எடப்பாடி பழனிச்சாமி இரு தினங்களுக்கு முன்பு அறிக்கை வெளியிட்டிருந்தார். நிவாரண உதவி வழங்க தாமதம் செய்தால் இறந்தவர்களின் குடும்பத்தினர் வீதியில் இறங்கி போராடுகின்ற சூழ்நிலை ஏற்படும் என்றும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி குறிப்பிட்டிருந்தார்.

English summary

Minister Ma Subramaniam has said that Rs. 5 lakh each has been given to children who have lost both their parents due to coronavirus disease.