மீன்பிடி தடைக்காலம்.. மீனவர்களுக்கு ரூ.5,000 நிவாரண தொகை.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு

சென்னை: தமிழகத்தில் மீன்பிடி தடைக்காலம் அமலில் உள்ளதால் மீனவர்களுக்கு ரூ.5,000 நிவாரணத் தொகை வழங்கப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக தமிழக அரசு வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:-

The Tamil Nadu government has announced a relief package of Rs 5,000 for fishermen as the fishing ban is in effect in the state