தம்பி அன்பில் மகேஷுக்கு அண்ணன் அன்பாக கோரிக்கை வைக்கிறேன்.. ஆசிரியர்களை சந்தித்த பின் சீமான் பேட்டி

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: அரசு அளித்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றவே ஆசிரியர்கள் போரடுகிறார்கள் என்றும் எனவே இடைநிலை ஆசிரியர்களின் கோரிக்கையை நிறைவேற்ற தமிழக அரசு முன்வர வேண்டும் என்றும் நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்தார். ஊதிய முரண்பாடுகளை களையக் கோரி 5-வது நாளாக உண்ணா விரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள ஆசிரியர்களை சந்தித்த பிறகு சீமான் இவ்வாறு கூறினார்.

தமிழகத்தில் கடந்த 2009- ஆம் ஆண்டுக்கு பின்னர் பணியில் சேர்ந்த இடை நிலை ஆசிரியர்களுக்கும் அதற்கு முன்பு பணியில் சேர்ந்தவர்களுக்கு இடையே ஊதிய முரண்பாடுகள் உள்ளன.

எனவே அதனைக் களைந்து சம வேலைக்கு சம ஊதியம் வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையுடன் இடைநிலை ஆசிரியர்கள் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை முதல் குடும்பத்துடன் உண்ணா விரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

எனது நண்பனின் பெயரை நிலைநாட்டக் கூடிய வகையில் அன்பில் மகேஸ் செயலாற்றுகிறார் -ஸ்டாலின் பெருமிதம்

English summary

Naam Tamilar Party coordinator Seeman said that the teachers are struggling to fulfill the promises made by the government and therefore the Tamil Nadu government should come forward to fulfill the demands of the secondary teachers.