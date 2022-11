இத்தனை வாகனங்களா? பிஎஸ்-IV வாகனப் பதிவில் மிகப்பெரிய முறைகேடு.. கொத்தாக மாட்டும் ஆர்டிஓ அதிகாரிகள்

Chennai

oi-Jackson Singh

சென்னை: உச்ச நீதிமன்றத்தால் தடை விதிக்கப்பட்ட பிஎஸ்-IV என்ஜின் பொருத்தப்பட்ட கார்கள் மற்றும் மோட்டார் சைக்கிள்களை தமிழகத்தில் உள்ள பல்வேறு ஆர்ஓடி அலுவலகங்கள் முறைகேடாக பதிவு செய்து விவகாரம் வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது.

சென்னை வளசரவாக்கத்தில் உள்ள ஆர்டிஓ அலுவலகத்தில் மட்டும் 315 பிஎஸ்-IV என்ஜின் வாகனங்கள் இதுபோல முறைகேடாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. அப்படியென்றால், தமிழகம் முழுவதும் எத்தனை பிஎஸ்-IV வாகனங்கள் பதிவில் முறைகேடு நடந்திருக்கும் என சற்று சிந்தித்து பாருங்கள்.

தற்போது இந்த விவகாரம் குறித்து தமிழகம் முழுவதும் விசாரணை நடத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இந்த விசாரணையின் முடிவில் முறைகேடாக பிஎஸ்-IV வாகனங்களை முறைகேடாக பதிவு செய்த ஏராளமான ஆர்டிஓ அதிகாரிகள் சிக்குவார்கள். அதேபோல, இந்த வாகனங்களுக்கும் தடை விதிக்கப்படும் என்பதால் பொதுமக்களும் கலக்கத்தில் உள்ளனர்.

English summary

Tamil Nadu transport department ordered a probe across all RTOs in the state after it found that hundreds of BS-IV vehicles, banned by the Supreme Court, were registered illegally over the last two years.