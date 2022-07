5 நாட்களாக தொடர்ந்த போராட்டம்.. திடீரென வெடித்த வன்முறை.. உளவுத்துறை செய்தது என்ன? பின்னணி

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: கள்ளக்குறிச்சியில் திடீரென ஏற்பட்ட வன்முறை சம்பவத்தை தமிழக உளவுத்துறை முன்கூட்டியே கணிக்க தவறியதாக விமர்சிக்கப்பட்டு வருகிறது.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சின்னசேலத்தை அடுத்திருக்கும் கனியாமூரில் தனியார் பள்ளி ஒன்று இயங்கி வருகிறது. கடலூர் மாவட்டம், பெரியநெசலூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த மாணவி ஒருவர் அந்தப் பள்ளியின் விடுதியில் தங்கி 12ம் வகுப்பு படித்து வந்தார்.

இந்த மாணவி சில நாட்களுக்கு முன் விடுதியின் மூன்றாவது மாடியில் இருந்து குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டதாக பெற்றோர் மற்றும் காவல்துறையினருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனைத்தொடர்ந்து மாணவியின் மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக கூறி பள்ளி நிர்வாகம் மீது பெற்றோர் குற்றம்சாட்டினர்.

English summary

Intelligence should have correctly predicted and alerted the police when a Kallakurichi protest was going on in earnest every day. But due to the miscalculation of the intelligence agency, the private school campus itself is being criticized for being smashed and set on fire unexpectedly.