நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல்: பம்பரத்தை ஒதுக்கிய தேர்தல் ஆணையம் - மதிமுகவினர் மகிழ்ச்சி

சென்னை: நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலில் மதிமுக வேட்பாளர்கள் பம்பரம் சின்னத்தில் போட்டியிடுவது உறுதியாகியுள்ளது. தங்களின் சின்னத்தை தேர்தல் ஆணையம் ஒதுக்கியதால் மதிமுகவினர் உற்சாகமடைந்துள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. சென்னை உட்பட 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகள் என்று தமிழகத்தில் உள்ள 649 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு ஒரே கட்டமாகத் தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது.

மொத்தம் 12,838 வார்டு உறுப்பினர் பதவிகளுக்காக வரும் பிப்ரவரி 19ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது. பிப்ரவரி 22ஆம் தேதி முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளன.

The State Election Commission has allowed Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam (MDMK) to retain the ‘top' symbol ( Pamparam) in the TN Local body election.MDMK candidates are all set to contest in the local body elections under the Pamparam symbol. MDMK worker are excited as the Election Commission has set aside their symbol.