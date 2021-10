ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பெயரில் போலி இமெயில்.. தவறான கருத்துக்கள்.. போலீசில் ராஜ்பவன் பரபரப்பு புகார்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பெயரில் போலி இமெயில் கணக்கு உருவாக்கி ஆட்சேபனைக்குரிய கருத்துக்களை அனுப்புவதாக புகார் வந்துள்ளது. இப்படி ஆளுநர் பெயரில் போலி இமெயிலை உருவாக்கியவர்கள் மீது சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு ஆளுநர் மாளிகை போலீசில் புகார் அளித்துள்ளது.

தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, பீகார் மாநிலம் பாட்னாவை பூர்விகமாக கொண்டவர் ஆவார். இவரது முழுப் பெயர் ரவீந்திர நாராயண் ரவி ஆகும். பீகாரில் பிறந்திருந்த ஆர்என் ரவி 1976ஆம் ஆண்டு கேரள பிரிவு ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக பணியில் சேர்ந்தார். கேரளாவிலும் பின்னர் மத்திய அரசு பணியிலும் பணியாற்றினார். அதாவது மத்திய புலனாய்வு அமைப்பான சிபிஐயிலும் பணிபுரிந்து இருக்கிறார்.

2012ஆம் ஆண்டு காவல் துறையிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற ஆர்.என்.ரவி, பின்னர் பிரதமர் அலுவலகத்தில் உளவுப் பிரிவுத் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார். கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு தேசிய துணை பாதுகாப்பு ஆலோசகராகவும் ஆர்.என்.ரவி பணியாற்றி உள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu Raj Bhavan lodges a complaint with police about some miscreants creating fake email accounts impersonating Governor RN Ravi and sending emails with objectionable contents. People are informed not to trust fake emails or Twitter accounts