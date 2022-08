தீவிரவாத தாக்குதலில் வீரமரணமடைந்த தமிழக வீரர்.. ரூ.20 லட்சம் நிதியுதவி அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஜம்மு காஷ்மீரில் தீவிரவாதிகள் தாக்குதலில் வீரமரணம் அடைந்த தமிழக ராணுவ வீரர் லட்சுமணனின் குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 20 லட்சம் நிதியுதவி வழங்கப்படும் என்று தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.

ஜம்மு காஷ்மீர் ரஜோரி அருகே ராணுவ முகாமில் தீவிரவாதிகளுடன் நடந்த துப்பாக்கிச் சண்டையில் மதுரை மாவட்டம் டி.புதுப்பட்டியை சேர்ந்த ராணுவ வீரர் லட்சுமணன் வீரமரணம் அடைந்தார்.

தீவிரவாதிகள் தாக்குதலில் வீரமரணம் அடைந்த தமிழக வீரர் லட்சுமணன் உள்ளிட்ட 3 ராணுவ வீரர்களுக்கு தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

தாய்நாட்டைக் காக்கும் அரிய பணியில் தம் இன்னுயிரை தியாகம் செய்து வீரமரணம் எய்திய ராணுவ வீரர்களுக்கு அஞ்சலியையும், வீரவணக்கத்தையும் சமர்ப்பிப்பதாக முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister Stalin has condoled the martyrdom of soldier Lakshmanan and other soldiers who died in the terrorist attack in Jammu Kashmir. M.K.Stalin has announced that the family of soldier Lakshmanan will be given a financial assistance of Rs 20 lakh.