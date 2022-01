மேயர், நகராட்சி,பேரூராட்சி தலைவர்களை தேர்வு செய்ய மார்ச் 4ல் மறைமுக தேர்தல்! செம எதிர்பார்ப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மேயர்கள், நகராட்சி தலைவர்கள், பேரூராட்சி தலைவர்களை தேர்வு செய்வதற்கான மறைமுகத் தேர்தல் மார்ச் 4ஆம் தேதி நடைபெறும் என்று மாநில தேர்தல் ஆணையர் பழனிக்குமார் கூறியுள்ளார். நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு பிப்ரவரி 19ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. வாக்கு எண்ணிக்கை பிப்ரவரி 22ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது.

தமிழகத்தில் அனைத்து ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தல்களும் நடத்தி முடிக்கப்பட்டுள்ளன. கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு முதல் கட்டமாக ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெற்றது. கொரோனா லாக்டவுன் உள்ளிட்ட காரணங்களால் 9 மாவட்டங்களில் மட்டும் ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெறாமல் இருந்தது. இந்த 9 மாவட்ட ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடத்தப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் பெரும்பாலான இடங்களை திமுக கூட்டணி கைப்பற்றியுள்ளது. அதிமுகவுக்கு இந்த தேர்தல் பெருந்தோல்வியை கொடுத்தது.

உச்சநீதிமன்ற உத்தரவுப்படி நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது. நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் பேரூராட்சி, நகராட்சி, மாநகராட்சி ஆகியவை இடம்பெறுகின்றன. திமுக ஆட்சி அமைந்ததும் பேரூராட்சி, நகராட்சி, மாநகராட்சிகள் புதியதாக தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளன.

English summary

State Election Commissioner Palanikumar has said that indirect elections will be held on March 4 to elect mayors, deputy mayors and mayors. Voting for the urban local elections is set for February 19. The vote count is set to take place on February 22.