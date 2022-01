கடலோர மாவட்டங்களில் 5 நாட்களுக்கு மிதமான மழை - குமரிக்கடல் பகுதிகளில் பலத்த காற்று

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் இன்று முதல் 30ஆம் தேதி வரை மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 28,29ஆம் தேதிகளில் மன்னார் வளைகுடா மற்றும் குமரிக்கடல் பகுதிகளில் பலத்த காற்று மணிக்கு 35 முதல் 45 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும் எனவும் வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

வடகிழக்குப் பருவமழை விலகி விட்டதாக வானிலை மையம் அறிவித்த பின்னர் ஆங்காங்கே பல மாவட்டங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்து வருகிறது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தென்காசி மாவட்டம் சிவகிரி மதுரை மாவட்டம் மேலூரில் தலா 3 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டியில் 2 செமீ மழையும் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டியில் 1 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

தமிழகத்தில் பகல் நேரங்களில் வெயிலும் இரவிலும் அதிகாலையிலும் கடுங்குளிர் நிலவி வருகிறது.

இதனிடையே வானிலை ஆய்வு மையம் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், உள் தமிழகத்தில் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக இன்றும் நாளையும் கடலோர மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

The Chennai Meteorological Department has forecast showers in the coastal districts of Tamil Nadu from today till the 30th due to the downpour.