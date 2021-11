சென்னையில் 1000 மி.மீ மழை.. "200 வருட நவம்பர்.." தமிழ்நாடு வெதர்மேன் மேப் போட்டு சொன்ன எச்சரிக்கை

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர் ஆகிய பகுதிகளில் நள்ளிரவு முதல் கனமழை பெய்யும் என்று தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் எச்சரிக்கை பிறப்பித்துள்ளார்.

நேற்று இரவு தனது சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் அவர் இந்த எச்சரிக்கையை பிறப்பித்திருந்தார்.

70% கூடுதலாக கொட்டிய வடகிழக்குப் பருவமழை - விடாமல் வெளுக்கும் மழையால் தமிழகம் தத்தளிப்பு

அதேபோலத்தான் விடிய விடிய இந்த பகுதிகளில் கன மழை கொட்டி தீர்த்தது. அதிலும் ஆவடி பகுதியில், அதிகபட்சமாக 20 சென்டிமீட்டர் மழை பெய்ததால் சாலைகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது.

Tamil Nadu Weatherman Pradeep John has warned of heavy rains in Chennai, Kanchipuram, Chengalpattu and Tiruvallur from midnight. He says, Just 70 mm more required in Chennai to cross 1000 mm for the November month has happened only 4 times in 200 years.