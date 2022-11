இதுவே ஒரே பாரதம், உன்னத பாரதம்.. தமிழ் மக்கள் நெஞ்சங்களில் காசி வாழ்கிறது.. ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பேட்டி!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தமிழ்நாட்டிற்கும் வாரணாசிக்கும் கலாச்சார ரீதியாக, பண்பாடு ரீதியாக தொன்றுதொட்டு தொடர்பும் ஒற்றுமையும் இருந்து வருகிறது என்றும், ஒவ்வொரு தமிழ் மக்கள் நெஞ்சங்களிலும் காசி வாழ்வதாகவும் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தெரிவித்துள்ளார்.

உத்திரப் பிரதேசம் மாநிலம் காசியில் நடைபெறும் காசி தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க தமிழகத்திலிருந்து புறப்படும் முதல் குழுவின் ரயிலை, தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி மற்றும் மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் ஆகியோர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி கூறுகையில், தமிழ் மக்களின் நெஞ்சங்களில் காசி வாழ்கிறது. தமிழ்நாட்டு மக்களின் நீண்ட நாள் கனவை இந்தப் பயணம் நிறைவேற்றும். நீண்ட காலமாக நம் நாட்டில் உள்ளதை மீண்டும் அறிமுகப்படுத்தும் முயற்சி இது.

English summary

Governor RN Ravi has said that Tamil Nadu and Varanasi are culturally and culturally connected and united, and Kashi lives in the hearts of every Tamil people