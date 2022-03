சரிப்பட்டு வருமா? முதல்வர் ஸ்டாலின் கேட்ட கேள்வி! இன்று மட்டும் அந்த அறிவிப்பு வந்தால்! சூப்பர்தான்!

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: தமிழ்நாடு சட்டசபையில் இன்று பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ள நிலையில் இதில் முக்கியமான அறிவிப்பு ஒன்று வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழ்நாடு சட்டசபையில் 2022-2023-ம் ஆண்டுக்கான மாநில பட்ஜெட் இன்று தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. இன்று காலை நிதி அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் மூலம் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது.

இதை முன்னிட்டு இன்று காலை நிதி அமைச்சர் பிடிஆர் மூலம் நிதி நிலை அறிக்கையும் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. தமிழ்நாடு அரசின் உண்மையான நிதி நிலை என்ன, என்னென்ன திட்டங்களை இதன் மூலம் நிறைவேற்றலாம் என்று தெரிவித்துவிடும்.

தமிழ்நாடு பட்ஜெட்: குடும்ப தலைவிகளுக்கு ரூ.1000 அறிவிப்பு வெளியாகிறதா? யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

English summary

Tamilnadu budget 2022- 2023: Will the cycle of electricity billing change in the state to one month? All you need to know.