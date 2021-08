பட்ஜெட் தரமாகவும், மக்களுக்கு பயனாகவும் இருக்கணும்.. அமைச்சர்களுக்கு, முதல்வர் ஸ்டாலின் அட்வைஸ்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பல்வேறு அதிரடி திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறார். முதல்வராக பொறுப்பேற்ற நாள் அன்று கையெழுத்திட்ட 5 வாக்குறுதிகள் பொதுமக்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

மேலும், பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் உதவித் தொகை என்னும் திட்டத்தை தி.மு.க தேர்தல் அறிக்கையில் தெரிவித்தது. இந்த திட்டம் தொடர்பாக வருகிற தமிழக பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு வரும் என எதிர்பார்க்கபடுகிறது.

தி.மு.க அரசு தாக்கல் செய்யவுள்ள முதல் பட்ஜெட் இது என்பதால் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடர்ந்து தனி கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.

English summary

tamil nadu chief minister MK Stalin advised the ministers that the budget presented by the DMK government should be quality and beneficial to the people