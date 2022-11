“ஹை அலர்ட்”.. வீசும் சூறாவளி காற்று! மீனவர்கள் கடலுக்கு போகாதீங்க - தமிழ்நாடு அரசு எச்சரிக்கை

Chennai

சென்னை: வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாகி இருக்கும் நிலையில் நாளை முதல் மறு உத்தரவு வரும் வரை மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என தமிழ்நாடு மீன்வளத்துறை உத்தரவிட்டு இருக்கிறது.

தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் வளி மண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக இன்று ஓரிரு இடங்களில் மிதமான மழை பெய்து வருகிறது.

தென் மாவட்டங்களில் இன்று மழைக்கான வாய்ப்பு உள்ளதாகவும், வட மாவட்டங்கள் மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் மழைக்கான வாய்ப்பு குறைவு என்று கூறப்படுகிறது.

நீலகிரி,குமரியில் இடி மின்னலுடன் வெளுத்து வாங்கப்போகும் மழை..ரெயின் கோட் அவசியம்

English summary

New low pressure area is formed in the Bay of Bengal, the Tamil Nadu Fisheries Department has ordered fishermen not to go fishing in the sea from tomorrow till further orders.