சரியும் கொரோனா.. 27 மாவட்டங்களில்.. மிக முக்கிய தளர்வுக்கு திட்டமிடும் தமிழ்நாடு அரசு? - பின்னணி!

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஆக்டிவ் கேஸ்கள் குறைவாக இருக்கும் 27 மாவட்டங்களில் மட்டும் முக்கியமான சில தளர்வுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இது தொடர்பான ஆலோசனைகள் நடந்து வருகின்றன.

தமிழ்நாட்டில் கொரோனா பரவல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய தொடங்கி உள்ளது. தினசரி கேஸ்கள் வேகமாக சரிந்து வரும் நிலையில், வரும் நாட்களில் கேஸ்கள் 10 ஆயிரத்திற்கும் கீழ் செல்லும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இதனால் தமிழ்நாட்டில் தற்போது 21ம் தேதி வரை தளர்வுகளுடன் கூடிய லாக்டவுன் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. 27 மாவட்டங்களில் அதிக தளர்வுகளும், 11 மாவட்டங்களில் குறைவான தளர்வுகளும் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.

