தமிழகத்தில் கொரோனா: மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் செல்ல இ-பாஸ் முறை மீண்டும் அமலாகிறதா?

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வரும் நிலையில் வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டால் மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் செல்ல இ பாஸ் முறை அமல்படுத்தப்படுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

தமிழகத்தில் கொரோனா இரண்டாவது அலை வீரியத்துடன் இருந்த நிலையில் தமிழகம் முழுவதும் லாக்டவுன் அறிவிக்கப்பட்டது. பேருந்து போக்குவரத்து முடக்கப்பட்டது. அத்தியாவசிய கடைகளை தவிர்த்து மற்ற கடைகள் அடைக்கப்பட்டிருந்தன.

சென்னையில் அதிகரிக்கும் கொரோனா.. 3 மண்டலங்கள் ஹாட்ஸ்பாட்டாகிறதா?.. டேட்டா சொல்வது என்ன?

அது போல் திருமணம், இறப்பு நிகழ்ச்சிகளில் நெருங்கிய ரத்த சொந்தங்கள் மட்டுமே அதுவும் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் கலந்து கொள்ள அனுமதி அளிக்கப்பட்டது. இதற்கு மாவட்ட நிர்வாகத்தில் ஈபாஸ் பெற்றுக் கொண்டு செல்லும் முறை அமலானது.

English summary

Is there any changes to implement E Pass services in Tamilnadu? What are the sources says?