நவ.19ல் வங்கக் கடலில் உருவாகும் புதிய காற்றழுத்தம்.. புயலாக மாறும்.. காரணம் என்ன? வெதர்மேன் விளக்கம்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: வங்கக் கடலில் அடுத்து உருவாகவுள்ள குறைந்த காற்றழுத்தம் புயலாக மாற வாய்ப்பிருப்பதாக தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.

வடகிழக்கு பருவமழை தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் தீவிரமடைந்துள்ளது. வங்கக் கடலில் தென் மேற்கு பகுதியையொட்டியுள்ள பகுதியில் கடந்த 9 ஆம் தேதி ஒரு குறைந்த காற்றழுத்தம் உருவானது.

இது கடந்த 10-ஆம் தேதி ஆழ்ந்த காற்றழுத்தமாக உருவானது. எனினும் இது புயலாக மாறும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் அவ்வாறு மாறவில்லை என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

வங்கக் கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி.. தமிழகத்தில் தட்டி எடுக்கப்போகும் கனமழை..புயலாக மாறுமா?

English summary

Tamilnadu Weatherman Pradeep John shares that there are chances for next low and upcomming low will be intensified as cyclone.