'என்ன.. டாஸ்மாக் 6 வருஷமா நஷ்டத்துல இயங்குதா?'.. அதிரடி மீம்ஸ்களால் தெறிக்க விடும் நெட்டிசன்கள்!

சென்னை: தமிழக அரசுக்கு பல ஆண்டுகளாக நிதி வருவாயை ஈட்டி தருவதில் மிக முக்கிய பங்கு வகிப்பது டாஸ்மாக் கடைகள்தான். அதுவும் தீபாவளி, பொங்கல் போன்ற பண்டிகை நாட்களில் 'குடிமகன்'களை கையில் பிடிக்க முடியாது.

இந்த நாட்களில் மட்டும் பலநூறு கோடிகள் வருமானம் பார்த்து, அரசுக்கு பெரும் நிதி வருவாயை அள்ளி கொடுக்கிறது டாஸ்மாக். இப்படி அரசுக்கு அட்சயபாத்திரமாக விளங்கும் டாஸ்மாக் கடைகள் நஷ்டத்தில் இயங்குகிறது என்று சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீங்களா?

According to the Tamil Nadu State Chamber of Commerce, Tasmac has lost Rs 312.43 crore in the last six years in Tamil Nadu. Netizens have been teasing memes with this