கோவில்களில் திருவிழாக்களுக்கு எப்போது அனுமதி?.. அமைச்சர் சேகர்பாபு பதில் இதுதான்!

Chennai

சென்னை: மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோவிலில் இந்து அறநிலையத் துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு சாமி தரிசனம் செய்தார். பின்னர் திருத்தேர் வீதியுலாவை தொடங்கி வைத்தார். இதனை தொடர்ந்து நிருபர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் சேகர் பாபு கூறியதாவது:-

கொரோனா தொற்று காரணமாக கடந்த ஆண்டு மார்ச் முதல் திருத்தேர் வீதியுலா வருவது தடை செய்யப்பட்டிருந்தது. தற்போது கொரோனா கட்டுக்குள் வந்திருப்பதால் வழிகாட்டு முறைகளுக்கு உட்பட்டு கோவில்களில் வீதியுலா தொடங்கியுள்ளது.

English summary

Tamilnadu Minister Sekarbabu said festivals would be allowed in temples after the corona was reduced. He said the rectory, which had not been in use in many temples for 11 years, would also be brought back into use