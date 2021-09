அர்ச்சகர்களுக்கு மாதம் ரூ.1000.. கோவில்களில் மொட்டை போட கட்டணம் கிடையாது: அமைச்சர் அதிரடி அறிவிப்பு

Chennai

சென்னை: தமிழக திருக்கோவில்களில், மொட்டை போட்டுக் கொள்ளும் பக்தர்களிடம் இனி கட்டணம் வசூலிக்கப்படமாட்டாது என்று, இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர் பாபு அறிவித்தார்.

இந்து அறநிலையத் துறை மீதான மானியக் கோரிக்கை கலைவாணர் அரங்கத்தில் இன்று நடைபெற்றபோது இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர் பாபு பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார்.

இதில் பல அறிவிப்புகள் பக்தர்களுக்கும், அர்ச்சககர்களுக்கும் மகிழ்ச்சி தருவதாக அமைந்துள்ளது.

English summary

In Tamil Nadu temples, devotees who shave their heads will no longer be charged, Minister for Hindu Religious and Charitable Endowments P.K. Sekar Babu has announced.