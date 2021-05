கோயில்களின் வரவு செலவு கணக்கு! அதிகாரிகளுக்கு குமரகுருபரன் போட்ட புது ஆர்டர்!

Chennai

சென்னை: இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோயில்களின் நிதிநிலை அறிக்கையை ஒவ்வொரு ஆண்டும் இணையதளத்தில் வெளியிட முடிவு முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. நிதி நிலை அறிக்கையில் முறைகேடுகள் தெரிந்தால், .தவறுக்கு துணை போகும் அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என இந்து அறநிலையத்துறை ஆணையர் குமரகுருபரன் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டதையடுத்து இந்து அறநிலையத்துறை ஆணையர் ராஜாமணி அப்பொறுப்பில் இருந்து இடமாற்றம் செய்யப்பட்டார். அவருக்கு பதிலாக சிப்காட் நிறுவன மேலாண்மை இயக்குனர் குமரகுருபரன் அறநிலையத்துறை ஆணையராக கடந்த வாரம் நியமனம் செய்யப்பட்டார்.

குமரகுருபரன் பதவியேற்ற முதல் நாளே இதுவரை இல்லாத புதிய சீர்திருத்தங்களை அமல்படுத்தப்போவதாக அறிவித்தார்.

அறநிலையத்துறை நிர்வாகத்தில் வெளிப்படைத்தன்மையை உருவாக்கும் வகையில், கோயில் சொத்து, வருவாய் உள்ளிட்ட அனைத்து விவரங்களையும் விரைவில் ஆன்லைனில் கொண்டு வர ஐந்து அம்ச செயல் திட்டத்தை அமல்படுத்தப்படும் என அறிவித்தார்.

govt has been decided to publish the financial statements of the temples under the control of the Department of Hindu Religious Affairs on the website every year. Hindu Charities Commissioner Kumarakuruparan has warned that action will be taken against the officials who are found guilty of irregularities in the financial statements.