2 மேஜர் கேள்வி.. ‛தமிழகம்’ என்பதில் என்ன குறை இருக்கு? ஆளுநருக்கு ஆதரவாக திமுக மீது அண்ணாமலை அட்டாக்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சங்ககால இலக்கியங்களை சுட்டிக்காட்டி தமிழ்நாட்டை தமிழகம் என அழைப்பதில் என்ன குறை இருக்கிறது? என்பது உள்பட 2 மேஜர் கேள்விகளை எழுப்பி திமுகவை பாஜகவின் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கடுமையாக விமர்சனம் செய்துள்ளதோடு ஆளுநர் ஆர்என் ரவிக்கு சப்போர்ட் செய்துள்ளார்.

தமிழக ஆளுநராக ஆர்என் ரவி செயல்பட்டு வருகிறார். இவர் தொடர்ந்து சனாதன தர்மம் பற்றியும், திராவிட கொள்கைக்கு எதிராகவும் பேசி வருகிறார். இதனால் ஆளுநர் ஆர்என் ரவிக்கும், ஆளும் திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளுக்கும் இடையே மோதல் போக்கு உள்ளது.

தற்போதைய சூழலில் சட்டசபையில் நிறைவேற்றப்பட்ட மசோதாக்களும் ஆளுநர் ஆர்என் ரவியின் ஒப்புதலுக்காக கிடப்பில் உள்ளது. இந்நிலையில் தான் தினம்தினம் ஆளுநர் மற்றும் திமுக கூட்டணி இடையேயான கருத்து மோதல் தொடர்ந்து வருகிறது.

என்ன பாஜக வளருதா? ஈரோடு கிழக்கில் அண்ணாமலை போட்டியிடுவாரா? ‛‛தைரியம்’’ இருக்கா.. சீண்டிய ஈஸ்வரன்

English summary

What is the lack of calling Tamil Nadu as Thamizhagam? The BJP's state president Annamalai has strongly criticized the DMK and raised 2 Major questions, including the two Major questions, and supported Governor RN Ravi.