ஓபிஎஸ் நடத்துவது கட்சி கூட்டமல்ல.. பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியின் கூட்டமே.. ஜெயக்குமார் விளாசல்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: ஓ.பன்னீர் செல்வம் தலைமையில் இருப்பது பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி என்றும், அவர் நடத்துவது கட்சி கூட்டம் அல்ல என்றும் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் விமர்சித்துள்ளார்.

அதிமுக கட்சிக்குள் ஏற்பட்ட இரட்டை தலைமை பிரச்னையால், ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் இரு அணிகளாக பிரிந்துள்ளன. கட்சியை உரிமை கோரும் வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது.

இந்த நிலையில் சென்னை வேப்பேரியில் உள்ள ஒய்.எம்.சி.ஏ திருமண மண்டபத்தில் ஓபிஎஸ் தரப்பில் நியமிக்கப்பட்ட கட்சியின் அரசியல் ஆலோசகர் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் தலைமையில், மாவட்ட செயலாளர்களுடன் இன்று ஓபிஎஸ் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்.

English summary

Former AIADMK Minister Jayakumar has criticized that it is a private limited company headed by O. Panneer Selvam and it is not a party meeting.