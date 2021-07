தமிழகத்துக்கு வந்த 4,82,310 தடுப்பூசிகள்.. சென்னைக்கு 40,000 கொங்கு மண்டலத்துக்கு எவ்வளவு தெரியுமா?

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டுக்கு மத்திய அரசு ஒதுக்கிய 4,82,310 கோவிஷீல்டு தடுப்பூசிகள் நேற்று இரவு சென்னை வந்தடைந்தன. மாவட்டங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப தடுப்பூசிகள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக பாடாய்படுத்தி வரும் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த தடுப்பூசிதான் மிகப்பெரிய ஆயுதமாகும். இந்தியாவை பொறுத்தவரை கடந்த ஜனவரி மாதம் முதல் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

ஆரம்ப கட்டத்தில் தடுப்பூசி செல்லுவதில் மக்கள் மிகவும் தயக்கம் காட்டினார்கள். தடுப்பூசி மீதான பயமே இதற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்தது. போகப் போக மக்களிடம் தடுப்பூசிகள் மீதான பயம் குறைந்து விட்டது.

