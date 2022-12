பாஜகவிற்கு அறிவு இருக்கிறதா.. ஆவேசமாக கேள்வி எழுப்பிய அறப்போர் இயக்கம்.. அண்ணாமலை சொன்ன பதில்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: பல்வேறு இடங்களில் காற்றுடன் மழை பெய்து வரும் நிலையில், சாலையின் நடுவே உள்ள தடுப்பு பகுதியை ஒட்டி பாஜக கொடிக்கம்பங்களை அக்கட்சியினர் வைத்திருந்ததை விமர்சித்து இருந்த அறப்போர் இயக்கத்தினரின் ட்விட் பதிவுக்கு பாஜக அண்ணாமலை பதில் கொடுத்துள்ளார்.

சென்னை நுங்கம் பாக்கம் பகுதியில் சாலையின் நடுவில் உள்ள தடுப்பு பகுதியை ஒட்டி பாஜக கொடி கட்டப்பட்டு இருந்ததை சுட்டிக்காட்டி அறப்போர் இயக்கம் தமிழக பாஜகவை விமர்சித்து இருந்தது.

இதற்கு பதில் அளித்துள்ள தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, அடுத்த முறை நடக்காதவாறு பார்த்துக்கொள்கிறோம் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

போனை எல்லாம் வச்சுட்டு வாங்க! ஆர்டர் போட்ட அண்ணாமலை.. நாக்பூர் வரை போன புகார்.. கமலாலய யுத்தம்!

English summary

BJP Annamalai has responded to the tweet of the Arapor Movement criticizing the party for keeping BJP flagpoles along the barricade in the middle of the road while it is raining and windy at various places in Chennai.