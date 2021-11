கொட்டும் மழைக்கு மத்தியில்.. முதல்வர் ஸ்டாலினிடம் ஆசி பெற்ற மணமக்கள்.. சென்னையில் நெகிழ்ச்சி!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: சென்னையில் நேற்று முன்தினம் இரவு முதல் நேற்று காலை வரை விடாமல் விடிய விடிய கனமழை கொட்டி தீர்த்தது. இன்றும் பல இடங்களில் மழை நின்றபாடில்லை. 2015-ம் ஆண்டுக்கு பிறகு சென்னையில் மிக அதிக மழை பெய்துள்ளது.

சென்னை தி நகர் துரைசாமி சுரங்கபாதை உள்பட 3 சுரங்கபாதைகள் மூடல்!

இதனால் ஒட்டுமொத்த சென்னையும் வெள்ளைக்காடாக காட்சியளிக்கிறது. எழும்பூர், வடபழனி, சைதாப்பேட்டை, கிண்டி என நகரின் முக்கிய இடங்களும், தாம்பரம், வேளச்சேரி உள்ளிட்ட புறநகர் பகுதிகளும் பேய் மழை கொட்டியது.

