புலியா.. மனித உயிரா.. எது பெரிது..? புலியை சுட்டுப்பிடிக்க எதிர்ப்பு... ஹைகோர்ட்டில் நாளை விசாரணை..!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் பகுதியில் சுற்றித்திரியும் ஆட்கொல்லி புலியை வேட்டையாட பிறப்பித்த உத்தரவை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கு, சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நாளை விசாரணைக்கு வருகிறது.

நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் அருகே உள்ள தேவன் தனியார் எஸ்டேட் பகுதியில், 51 வயதுடைய சந்திரன் என்பவர் கடந்த 24-ம் தேதி மாடு மேய்த்துக் கொண்டிருந்தார்.

அப்போது புலி தாக்கி அவர் உயிரிழந்த நிகழ்வை அடுத்து அந்த புலியை, மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடிக்கும் பணியில் வனத்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

English summary

The case against the shooting order of the tiger will be heard in the High Court tomorrow