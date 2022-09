100..வசமாய் சிக்கிய ரத்தத்தின் ரத்தங்கள்! ரத்தக் களரிக்கு காரணமே அவங்க தான்? சிபிஐசிடியின் ஸ்கெட்ச்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுக அலுவலகத்தில் கடந்த ஜூலை 11ஆம் தேதி நடைபெற்ற கலவர வழக்கு தொடர்பாக சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் இதுவரை 100 பேர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக வழக்கை விசாரித்து வரும் சிபிசிஐடி போலீசார் கூறியுள்ளனர்.

அதிமுக ஒற்றை தலைமை விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுத்தநிலையில், சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகம் அருகே கடந்த 11-ம் தேதி ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் தரப்பினர் இடையே பயங்கர மோதல் ஏற்பட்டது.

இதுதொடர்பாக ராயப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, அதிமுக அலுவலகத்துக்கு வருவாய் துறை அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர்.

English summary

The CBCID police, who are investigating the case, said that 100 people have been identified on the basis of the CCTV footage in connection with the riot case that took place in the AIADMK office on July 11.