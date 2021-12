தக்காளி விலை ஏன் குறையவில்லை – சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கோயம்பேடு சந்தையில் தக்காளி லாரிகளை நிறுத்த இடமளித்தும் தக்காளி விலை பெருமளவில் ஏன் குறையவில்லை என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.

நவம்பர் மாத இறுதியில் தமிழகத்தில் தக்காளி விலை உச்சம் அடைந்தது. ஒரு கிலோ 100 முதல் அதிகபட்சமாக 140 ரூபாய் வரை அதிகரித்ததால் மக்கள் பெரும் இன்னலுக்கு ஆளாகினர். இந்நிலையில் தக்காளி விலையைக் கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் மூடிக்கிடக்கும் தக்காளி கிரவுண்டை திறக்க வேண்டும் என்று தந்தை பெரியார் தக்காளி மொத்த வியாபாரிகள் சங்கம் சார்பில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.

அதில், தக்காளி கிரவுண்டை திறப்பதன் மூலம் வெளி மாநிலங்களில் இருந்து தக்காளிகளை லாரியில் கொண்டு வந்து இறக்கி, குறைந்த விலையில் மக்களுக்கு தக்காளியை விற்பனை செய்ய முடியும் என்று கூறப்பட்டிருந்தது.

English summary

The Chennai High Court has questioned why the price of tomatoes, which was allowed to park lorries at the koyambed market, did not fall sharply.