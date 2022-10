ஏதோ ஆபத்து இருக்கு.. கோவை கார் சிலிண்டர் வெடிப்பில் தமிழக அரசுக்கு எச்சரிக்கை மணி அடித்த நல்லகண்ணு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: கோவை கார் வெடிப்பு சம்பவம் ஏதோ ஆபத்து இருப்பதை உணர்த்துகிறது. தமிழக அரசு விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் நல்லகண்ணு, தமிழக அரசுக்கு எச்சரிக்கை மணி அடித்தார்.

கோவையில் உள்ள கோட்டை ஈஸ்வரன் கோவில் வீதியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலையில் ஒரு கார் சென்றது. திடீரென்று அந்த கார் வெடித்து சிதறியது.

இதில் கோவிலின் முன்பகுதி சேதமடைந்தது. மேலும் காருக்குள் இருந்த நபர் இறந்தார். முதலில் இது சாதாரண விபத்தாக இருக்கலாம் என போலீசார் சந்தேகித்தனர்.

English summary

The Coimbatore car cylinder blast incident is a sign of danger. Nallakannu, a senior leader of the Communist Party of India, sounded a warning bell to the Tamil Nadu government that the Tamil Nadu government should take immediate action.