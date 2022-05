வரலாறு முக்கியம் அமைச்சரே! திமுகவின் பிரச்சார பீரங்கி “வைகோ” அன்று! மதிமுக தொடங்கப்பட்ட நாள் இன்று!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தாய் கழகமான திமுகவில் இருந்து வைகோ வெளியேறி மதிமுக எனும் மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை தொடங்கிய நாள் 1994ஆம் ஆண்டு மே 6 அதாவது இன்று. கட்சி தொடங்கிய நாள் முதல்வர் தற்போது வரை வைகோவின் அரசியல் பயணம் குறித்து சில தகவல்களை பார்க்கலாம்..

1993ஆம் ஆண்டு திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தில் இருந்து வைகோ உட்பட சிலர் வெளியேற்றப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, வெளியேற்றப்பட்டவர்கள் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து, மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் என்ற புதிய அரசியல் அமைப்பை உருவாக்கினர்.

1994 ஆம் ஆண்டு மே 6ஆம் நாள், சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள தென்னிந்திய நடிகர் சங்கக் கட்டடத்தில் கூடிய பொதுக்குழு புதிய அமைப்பின் கொடி கொள்கை குறிக்கோள்களைத் திட்டமிட்டு வகுத்து, வெளியிட்டது.

Today, May 6, 1994 is the day Vaiko left the DMK, and started the marumalarchi dravida munnetra kazhagam (MDMK). The day the party started, t can see some information about Vaiko's political journey till now.