நேர்ல வாங்க.. அறிக்கையில் அனல் காட்டிய முதல்வர் ஸ்டாலின்.. கூட்டணி காட்சிகள் “ ஹாப்பி அண்ணாச்சி” ..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் வெற்றி பெற்ற திமுகவினர் பதவி விலகி தன்னை நேரில் வந்து சந்திக்க வேண்டும் என திமுக தலைவரும் முதல்வருமான மு க ஸ்டாலின் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ள நிலையில் கூட்டணி கட்சியினர் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணிக் கட்சியினர் பெருவெற்றி பெற்று சாதனை படைத்தனர்.

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தலை போலவே நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலிலும் திமுக கூட்டணி தொடர்ந்த நிலையில் அவர்களுக்கு சில இடங்களில் நகராட்சித் தலைவர் நகராட்சி துணைத்தலைவர் பேரூராட்சித் தலைவர் பேரூராட்சி துணைத் தலைவர் உள்ளிட்ட பதவிகளை திமுக ஒதுக்கியது.

அத்துமீறிய திமுகவினர்.. “குற்ற உணர்ச்சியால், நான் குறுகி நிற்கிறேன்

English summary

DMK leader MK Stalin has issued a statement urging the DMK to resign and meet him in person in the seats allotted to the coalition parties. Coalition parties are happy.