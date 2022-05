காசுக்காக நடந்த கொடூர கொலை! தொழிலதிபர் மனைவி கொன்று புதைப்பு! நன்றியுள்ள நாய் செய்த நெகிழ்ச்சி செயல்

Chennai

சென்னை : சென்னையில் தொழில் அதிபர் மற்றும் அவரது மனைவி நகை மற்றும் பணத்துக்காக கொடூரமாகக் கொலை செய்யப்பட்டு புதைக்கப்பட்ட நிலையில் அவர்களது உடலை தோண்டி எடுத்து கொண்டு சென்ற போது பண்ணை வீட்டில் வளர்த்த நாய் ஆம்புலன்ஸில் பின்னாலேயே ஓடி சென்ற சம்பவம் அப்பகுதி மக்களை நெகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.

சென்னை மயிலாப்பூர் பிருந்தாவன் நகர் துவாரகா காலனியைச் சேர்ந்தவர் ஆடிட்டர் ஸ்ரீகாந்த் 60, இவரது மனைவி அனுராதா55.

கடந்த மாதம் அமெரிக்காவிலுள்ள மகள் சுனந்தாவின் பிரசவத்திற்காக சென்றுவிட்டு,கடந்த 7ஆம் தேதி அதிகாலை 03.30 மணிக்கு அமெரிக்காவிலிருந்து சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வந்து இறங்கியுள்ளனர்.

In Chennai, a businessman and his wife were brutally murdered and buried for jewelery and money. People in the area were moved by the incident when a dog raised in a farm house ran after an ambulance while their body was being dug up.