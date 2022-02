'தமிழகத்தில் ஒருநாள் தாமரை மலர்ந்தே தீரும்'.. அப்படியே தமிழிசை டயலாக்கை கூறிய அண்ணாமலை.. பரபர பேச்சு

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் என்றாவது ஒரு நாள் தாமரை மலர்ந்தே தீரும் என்று தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்தார். தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் பிப்ரவரி 19-ம் தேதி ஒரே கட்டமாக நடைபெற உள்ளது.

சென்னை உட்பட 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகள் என, தமிழகத்தில் உள்ள 649 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு, வார்டு வரையறை செய்யப்பட்டபடி, ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடத்தப்பட உள்ளது.

English summary

Tamil Nadu BJP leader Annamalai said that one day the lotus will bloom in Tamil Nadu. Urban local body elections in Tamil Nadu are scheduled to be held on February 19 in a single phase. he BJP, which withdrew from the AIADMK alliance, finds itself alone this time