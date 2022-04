கொளுத்தும் வெயிலுக்கு ஓய்வு கிடைக்குமா? வானிலை ஆய்வு மையம் தந்த அப்டேட்! உங்க ஊர்ல மழைக்கு வாய்ப்பு?

Chennai

சென்னை : தென் தமிழக கடலோர பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளி மண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்ப சலனம் காரணமாக தென்தமிழகம் மற்றும் வட தமிழக உள் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது.

தமிழகத்தில் தற்போது கோடை காலத்தின் துவக்கத்தில் உள்ள போதே பகல் நேரங்களில் கடுமையான வெயிலும், அவ்வப்போது சில இடங்களில் மழையும் பெய்து வருகிறது.

இரவு நேரங்களில் வெப்ப சலனம் காரணமாக அவ்வப்போது மழை பெய்தாலும், பெரும்பாலான இடங்களில் வெப்பநிலை அதிகரித்து காணப்படுவதால் மக்கள் அவதி அடைந்துள்ளனர்.

தென்தமிழகத்தில் வெளுத்து வாங்கப்போகும் மழை...4 நாட்களுக்கு நீடிக்குமாம் - சென்னை வெயில்தான்

