2 எம்.பி.க்களை தாரை வார்த்த அதிமுக.. ஓவர் டேக் செய்த திமுக.. ராஜ்யசபாவில் 10-ஆக கூடுகிறது பலம்!

சென்னை: மாநிலங்களவையில், அதிமுக உறுப்பினர்கள் பலம் குறைந்து, திமுக உறுப்பினர்கள் பலம் அதிகரித்துள்ளது. சட்டசபை தேர்தலுக்காக 2 எம்.பி.க்கள் தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டதால், இந்த நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது அதிமுக.

ராஜ்யசபா என்று அழைக்கப்படுவது மாநிலங்களவை. இதன் உறுப்பினர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 245 ஆகும். மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களின் பதவி காலம் ஆறு ஆண்டுகள்.

இதில் 12 நியமன உறுப்பினர்கள் ஆவர். தமிழகத்தில் இருந்து 18 பேர் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர். தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 235 ஆகும். அதில் ஒருவர் நியமன உறுப்பினர். தமிழகத்தில் இருந்து ஒரு மாநிலங்களவை உறுப்பினரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு சுமார் 34 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆதரவு தேவை.

