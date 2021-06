ஜெய்ஹிந்த்.. கொங்கு ஈஸ்வரனுக்கு கூட்டணி கட்சி காங்கிரஸ் கொடுத்த பதிலடி.. ட்விட்டரில் வீடியோ

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: ஜெய்ஹிந்த் என்று சொல்வதில் பெருமிதம் கொள்வோம் என்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளது.

சட்டசபையில் சில தினங்களுக்கு முன்பு ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீது பேசிய கொங்கு மக்கள் தேசிய கட்சியின் தலைவர் எம்எல்ஏ கொங்கு ஈஸ்வரன், இந்த வருட ஆளுநர் உரையில் ஜெய்ஹிந்த் என்ற வார்த்தை இடம் பெறவில்லை என்றார்.

இது தமிழகம் தலைநிமிர்ந்து விட்டதற்கான அறிகுறி என்று தெரிவித்திருந்தார்.

என்ன பதில் சொல்லப்போகிறது சட்டமன்றம்.. கொங்கு ஈஸ்வரனின் பேச்சால் கொதித்து போன வானதி சீனிவாசன்

English summary

The Tamil Nadu Congress Committee said on its Twitter page that it is proud to say Jaihind.