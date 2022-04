இனி மாஸ்க், சானிடைசர் தேவையில்லை..! கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் நீக்கம்.. தமிழக அரசு வெளியிட்ட அறிவிப்பு

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கொரோனா தொடர்பாக அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை இனி பின்பற்ற வேண்டிய அவசியமில்லை எனவும், அதே நேரத்தில் தடுப்பூசி, முகக்கவசம், தனிமனித இடைவெளி ஆகியவை சுய விருப்பத்தின் அடிப்படையில் பின்பற்ற வேண்டும் என தமிழக அரசின் சுகாதாரத்துறை அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

2019ஆம் ஆண்டு சீனாவின் வூகான் மாநிலத்தல் கண்டறியப்பட்ட கோவிட் - 19 எனப்படும் கொரோனா வைரஸ் அடுத்தடுத்து உலகின் பல்வேறு நாடுகளிலும் பரவி பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது.

கோடிக்கணக்கான மக்கள் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் லட்சக்கணக்கான மக்களின் உயிரை காவு வாங்கிய தோடு உலக அளவில் பெரும் பொருளாதார இழப்பை ஏற்படுத்தியது.

