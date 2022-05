தமிழக அரசுக்கு கொடுத்த கெடு முடிந்தது.. 31ம் தேதி கோட்டையை முற்றுகையிடுவது உறுதி- அண்ணாமலை அறிவிப்பு

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : நாளை தமிழகம் வரும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி 3 மணி நேரம்தான் இங்கு இருப்பார். அப்போது அவரை சந்தித்து பாஜக வளர்ச்சி பற்றி பேசுவோம் என பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, சென்னையில் பாஜக பிரமுகர் கொலை செய்யப்பட்ட விவகாரம் குறித்து இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேட்டியளித்தார். அப்போது அவர் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கேட்டுக்கு திமுக அரசே காரணம் எனக் குற்றம்சாட்டினார்.

மேலும், பிரதமர் மோடி நாளை தமிழகம் வர இருப்பது குறித்தும் பேசினார். தொடர்ந்து பெட்ரோல் டீசல் விலையைக் குறைக்காத மாநில அரசைக் கண்டித்து போராட்டம் நடத்தப்படும் எனவும் உறுதியாகத் தெரிவித்தார்.

முதல்வரின் நேரடி கண்காணிப்பில் உள்ள.. தமிழக காவல்துறை கம்பீரத்தை இழந்துவிட்டது.. அண்ணாமலை விமர்சனம்

English summary

BJP state president Annamalai said that BJP leaders will brief the Prime Minister on how BJP is growing in Tamil nadu.