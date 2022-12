போலீஸாகவே இருந்தாலும்.. பொதுமக்களிடம் அத்துமீறவோ, மிரட்டவோ முடியாது.. உச்ச நீதிமன்றம் கருத்து

Chennai

oi-Jackson Singh

சென்னை: காவல்துறையினராக இருந்தாலும் பொதுமக்களிடம் அத்துமீறுவதற்கோ, அவர்களை தனது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி மிரட்டுவதற்கோ சட்டத்தில் இடம் இல்லை என்று உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

தன்னுடன் பணிபுரியும் ஒருவரின் வருங்கால மனைவியிடம் அநாகரீகமான முறையில் நடந்துகொண்ட சிஆர்பிஎப் வீரரை டிஸ்மிஸ் செய்து உத்தரவிடும் போது, இந்தக் கருத்தை உச்ச நீதிமன்றம் கூறியிருக்கிறது.

மேலும், அந்த சிஆர்பிஎப் வீரரின் டிஸ்மித் உத்தரவை தள்ளுபடி செய்த குஜராத் உயர் நீதிமன்றத்திற்கும் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் தங்கள் கண்டனத்தை பதிவு செய்தனர்.

English summary

The Supreme Court has said that there is no place in the law for even police to do moral policing in public places.