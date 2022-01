காவல் துறையால் தேடப்படும் எந்த ஒரு குற்றவாளிக்கும் பாஜகவில் இடம் இல்லை- அண்ணாமலை உறுதி

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: போலீஸ் தேடுகின்ற எந்த ஒரு குற்றவாளிக்கும் பாஜகவில் இடமில்லை என்று தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்தார். நீட் தேர்வு மாணவர்கள் யாருக்கும் எதிரானது கிடையாது என்றும் அண்ணாமலை கூறினார்.

தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை சென்னையில் நிருபர்களுக்கு பேட்டியளித்தார். தமிழகத்தில் 11 மருத்துவ கல்லூரிகளை பிரதமர் மோடி காணொளி வாயிலாக திறந்து நிகழ்ச்சியில் பேசிய முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் '' தமிழகத்துக்கு நீட் தேர்வில் இருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும்'' என்று பேசினார். இது குறித்து அண்ணாமலையிடம் நிருபர்கள் கேள்வி எழுப்பினார்கள்.

சுகாதார கட்டமைப்புகளுக்காக தமிழகத்துக்கு 5 ஆண்டுகளில் ரூ3,000 கோடி நிதி- பிரதமர் மோடியின் முழு உரை!

English summary

Tamil Nadu BJP leader Annamalai said there was no place in the BJP for any culprit wanted by the police. he also said that NEET exam students are not against anyone